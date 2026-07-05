Jalur Puncak Macet Parah, Tol Jagorawi Diterapkan Contraflow

JAKARTA - Jalur Wisata Puncak, Bogor mengalami kemacetan pada Minggu (5/7/2026) pagi. Kemacetan terjadi dari Tol Jagorawi menuju Simpang Gadog.

Disebutkan, kemacetan terjadi lantaran padatnya kendaraan yang melintas di jalur arteri menuju Puncak.

"Tol Jagorawi Ciawi KM 45 - KM 46 arah Gadog padat, kepadatan volume lalin di jalan arteri," tulis Jasa Marga melalui akun X resminya dikutip Okezone.

Petugas kemudian berinisiatif mengambil langkah untuk mengurai kepadatan yang terjadi dengan menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Jagorawi.

'Tol Jagorawi setelah GT Ciawi 1 KM 44+500 - KM 46+500 arah Sukabumi diberlakukan lajur contraflow/kanan, harap tertib diantrean," demikian keterangan Jasa Marga.

(Fahmi Firdaus )

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