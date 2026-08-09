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Awas Macet, Ada Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |18:39 WIB
Awas Macet, Ada Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal
Lalu Lintas (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau seluruh pengguna jalan mengantisipasi potensi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/8/2026).  Sebab, ada kegiatan Doa Keselamatan dan Zikir Kebangsaan serta haul pendiri NKRI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. 

Acara tersebut mulai berlangsung sejak pukul 18.00 WIB hingga selesai. "Sehubungan dengan kegiatan tersebut, arus lalu lintas dan kegiatan masyarakat di sekitar kawasan Masjid Istiqlal diperkirakan padat & meriah," tulis keterangan TMC Polda Metro Jaya dalam akun Instagram resminya.

Guna mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian telah menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi jamaah dan masyarakat yang hadir. Untuk kendaraan roda empat, petugas mengarahkan lokasi parkir di Cawan Monas dan Gedung Pertamina Lama. Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, lokasi parkir tersedia di Gedung Pertamina Lama serta area sekitar Monas.

Polda Metro Jaya juga memberikan imbauan khusus bagi pejalan kaki agar senantiasa menggunakan fasilitas trotoar dan tidak berjalan di badan jalan demi keselamatan.

"Mohon alokasikan waktu perjalanan Anda, gunakan rute alternatif, serta ikuti petunjuk dan arahan petugas di lapangan," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

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