Jalan Cakung-Cilincing Macet Parah, Ternyata Ini Penyebabnya!

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di jalan raya Cakung-Cilincing mengalami kemacetan parah sepanjang hari. Kendaraan truk menumpuk di kawasan penghubung wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara itu.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @jktinfo, terlihat dari pantauan drone antrian kendaraan yang mengular panjang. Bahkan dari narasi, kemacetan berdampak sampai jalan Raya Bekasi.

“Kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Bekasi dan Jalan Cakung-Cilincing, Jakarta Timur, pada Selasa (21/7) pagi,” tulis keterangan dalam akun tersebut dikutip Okezone, Selasa (21/7/2026).

Sementara terkait kondisi kemacetan di Jalan Cakung-Cilincing, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Harnas Prihandito menyebut bahwa, hal itu disebabkan adanya antrean bongkar muat di Depok Cakung.

“Anggota dari pagi sudah di lapangan bantu uraikan truk-truk bongkar muat di beberapa depo di Cakung,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

Setelah hadirnya anggota Polantas yang berupaya mengurai kemacetan. Kondisi lalu lintas saat ini sudah mulai lancar, meskipun masih ada beberapa titik antrean kendaraan yang terjadi di ruas jalan tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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