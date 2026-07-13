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Hari Pertama Sekolah, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Macet Parah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |09:11 WIB
Hari Pertama Sekolah, Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Macet Parah
Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Macet Parah/Okezone
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JAKARTA - Hari pertama masuk sekolah atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk para siswa baru 2026, sejumlah ruas arteri di ibu kota terpantau macet. Salah satunya, di ruas arteri Letjen MT Haryono, Jakarta Selatan dan Simpang Cawang, Jakarta Timur.

Pantauan Okezone di lapangan, Senin (13//7/2026),  kepadatan arus lalu lintas mulai dirasakan para pengendara di Simpang Cawang. Mayoritas kendaraan yang mengarah ke arah Gatot Subroto terpantau stuck.

Meski begitu, sejumlah petugas kepolisian lalu lintas terlihat mengatur arus lalu lintas agar kemacetan bisa terurai.

Selain itu, kepadatan arus lalu lintas terlihat di Jalan Letjen MT Haryono, Jakarta Selatan. Terlihat, kendaraan tak bisa memacu kecepatan maksimal. Nampak, kendaraan dari arah Cawang ke Gatot Subroto berjalan merayap.

Kepadatan juga terlihat di ruas tol dalam kota. Terlihat, kendaraan roda empat atau lebih tak bisa melaju dengan maksimal. Sementara arah Gatot Subroto ke Cawang, arus lalu lintas terlihat lengang.

Sekadar informasi, hari pertama sekolah dan madrasah untuk tahun ajaran baru 2026/2027 di seluruh Indonesia resmi dimulai secara serentak pada Senin, 13 Juli 2026.

 

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