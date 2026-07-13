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Hari Pertama Masuk Sekolah, Menteri PANRB Imbau Orangtua Dampingi Anaknya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |04:00 WIB
Hari Pertama Masuk Sekolah, Menteri PANRB Imbau Orangtua Dampingi Anaknya
Hari Pertama Sekolah, Menteri PANRB Imbau Orangtua Dampingi Anaknya
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JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, mengimbau instansi pemerintah memberi fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mengantar anak di hari pertama sekolah.

Imbauan ini tertuang dalam surat Menteri PANRB nomor B/257/M.KT.02/2026 yang diterbitkan Menteri PANRB Rini Widyantini pada Jumat (10/7/2026).

Dalam surat itu, PPK di instansi pemerintah diminta memberi kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk mengantar anak di hari pertama masuk sekolah.

Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Namun, Rini mengingatkan agar fleksibilitas kerja ini tak kurangi kualitas pelayanan publik.

"Penerapan fleksibilitas kerja ini tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan," kata Rini Minggu (12/7/2026).

Rini berharap, pengaturan fleksibilitas kerja yang baik, ASN sebagai orangtua dapat mendampingi anak di hari pertama masuk sekolah tanpa mengurangi profesionalisme, produktivitas, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

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