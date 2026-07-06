Fadli Zon: Tidak Ada Negara yang Mempunyai Kekayaan Budaya Sehebat Indonesia

JAKARTA — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Dan menjadi modal penting untuk diperkenalkan kepada dunia.

Hal itu diungkapkan Menteri Fadli Zon saat menghadiri gelar pamit misi budaya (misbud) 2026 di Jakarta.

Fadli Zon menyebut, para pelajar yang mengikuti Misbud 2026 memiliki peran strategis sebagai duta budaya Indonesia di panggung global.

“Tidak ada negara yang mempunyai kekayaan budaya sehebat Indonesia. Dan adik-adik ini tentu saja menjadi duta budaya Indonesia di panggung global,”ujar Fadli Zon dikutip, Senin (6/7/2026).

Dia meminta kepada siswa SMA Labschool Kebayoran yang melestarikan dan mempromosikan budaya Indonesia melalui program Misbud 2026, dapat menjadi wadah bagi para pelajar untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Nusantara di kancah internasional.

“Budaya ini adalah satu kekuatan lunak, soft power. Selamat bertugas sebagai Duta Budaya Indonesia. Bawalah pulang prestasi, pengalaman, dan juga persahabatan,”ujarnya.

“Karena di tangan generasi muda, masa depan Indonesia, termasuk masa depan kebudayaan Indonesia, akan terus hidup dan berkembang,” tutup Fadli Zon.

Sekadar diketahui, program Misi Budaya (Misbud) dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 22 Juli 2026. Rangkaian kegiatan ini akan membawa para peserta melakukan kunjungan budaya ke enam negara Eropa, yaitu Italia, Jerman, Swiss, Belanda, Belgia, dan Perancis, sebagai bagian dari pembelajaran lintas budaya serta pengenalan langsung terhadap sejarah, seni, dan peradaban dunia.