HOME NEWS NASIONAL

Fadli Zon Sebut Lebih dari 43 Cagar Budaya Terdampak Bencana Sumatera

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |06:37 WIB
Fadli Zon Sebut Lebih dari 43 Cagar Budaya Terdampak Bencana Sumatera
Fadli Zon Sebut Lebih dari 43 Cagar Budaya Terdampak Bencana Sumatera (Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, memperkirakan lebih dari 43 cagar budaya terdampak banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Ia mengaku telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki cagar budaya yang terdampak bencana.

1. Lebih dari 43 Cagar Budaya Terdampak

Fadli mengatakan, pihaknya telah mendata cagar budaya terdampak bencana di sejumlah provinsi di Sumatera, baik museum maupun tempat peribadatan.

"Pada tahap awal kemarin yang baru kita data itu 43. Ya, baik itu berupa cagar budaya tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun yang sudah tingkat nasional. Ada masjid, ada gereja, ada makam-makam, dan juga ada museum," kata Fadli saat ditemui di Kemenbud, Jakarta Selatan, Minggu (14/12/2025).

Namun, Fadli memperkirakan, jumlah cagar budaya yang terdampak banjir dan longsor bisa bertambah. 

"Nah, jadi sejauh ini ternyata bertambah. Jadi bukannya hanya 43, kemungkinan ada puluhan. Ini kami terus mencatat," tutur Fadli.

Meski begitu, Fadli memastikan, pihaknya telah menyiapkan dana untuk memulihkan dan memperbaiki cagar budaya yang terdampak banjir. 

 

