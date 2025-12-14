Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |23:00 WIB
Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana
Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah masih terus menangani bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Selain itu, seluruh pihak terkait juga ikut mempercepat penanganan bencana. 

1. Kerahkan Ribuan Relawan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengatakan pihaknya mengerahkan ribuan relawan kemanusiaan di Medan, Sumatera Utara. Hal ini untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pasca-bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Almuzzammil menegaskan, pengerahan ribuan relawan kemanusiaan ini merupakan wujud nyata solidaritas untuk korban bencana.

"Relawan kemanusiaan PKS terdiri atas berbagai latar belakang profesi yang sangat dibutuhkan di lapangan, antara lain tenaga kesehatan, psikolog untuk pemulihan trauma, guru untuk mengembalikan semangat belajar anak-anak, hingga montir yang siap membantu perbaikan kendaraan dan infrastruktur warga yang terdampak," ucap Almuzzammil melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Ia mengapresiasi pemerintah dan segenap aparaturnya yang telah bekerja untuk membantu bencana.

"Kita menghormati kerja pemerintah pusat dengan segala aparaturnya, TNI, Polri, BNPB, juga pemerintah daerah. PKS siap bekerja sama dan berkolaborasi," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189866/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-ByS7_large.jpg
Akses Darat Masih Terbatas, BBM dan Elpiji Dikirim Via Udara ke 3 Kabupaten di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189855/kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-1neV_large.jpg
Update Bencana Sumatera, 1.016 Orang Meninggal dan 212 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189851/longsor_di_tapanuli_utara-4ipf_large.jpg
66 Jenazah Dievakuasi dalam Sepekan, Korban Tewas Bencana Sumatera Jadi 1.006 Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189843/masjid_syuhada_di_aceh_tamiang_bisa_digunakan_kembali-7pze_large.jpg
Usai Dibersihkan Personel Polri, Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang Bisa Dipakai Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189551/kayu_gelondongan-o6IZ_large.jpg
Kayu Gelondongan Masih Berserakan di Wilayah Bencana Sumatera, Ini Cara Efektif Bersihkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189546/jalan_pangeran_antasari_macet-wlkd_large.jpg
Jalan Prapanca 5 Banjir, Jalan Pangeran Antasari Macet Parah Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement