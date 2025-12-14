Banjir dan Longsor Sumatera, PKS Kerahkan Ribuan Relawan Tangani Bencana

JAKARTA - Pemerintah masih terus menangani bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Selain itu, seluruh pihak terkait juga ikut mempercepat penanganan bencana.

1. Kerahkan Ribuan Relawan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengatakan pihaknya mengerahkan ribuan relawan kemanusiaan di Medan, Sumatera Utara. Hal ini untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pasca-bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Almuzzammil menegaskan, pengerahan ribuan relawan kemanusiaan ini merupakan wujud nyata solidaritas untuk korban bencana.

"Relawan kemanusiaan PKS terdiri atas berbagai latar belakang profesi yang sangat dibutuhkan di lapangan, antara lain tenaga kesehatan, psikolog untuk pemulihan trauma, guru untuk mengembalikan semangat belajar anak-anak, hingga montir yang siap membantu perbaikan kendaraan dan infrastruktur warga yang terdampak," ucap Almuzzammil melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Ia mengapresiasi pemerintah dan segenap aparaturnya yang telah bekerja untuk membantu bencana.

"Kita menghormati kerja pemerintah pusat dengan segala aparaturnya, TNI, Polri, BNPB, juga pemerintah daerah. PKS siap bekerja sama dan berkolaborasi," ucapnya.