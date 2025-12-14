Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

66 Jenazah Dievakuasi dalam Sepekan, Korban Tewas Bencana Sumatera Jadi 1.006 Jiwa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |18:33 WIB
66 Jenazah Dievakuasi dalam Sepekan, Korban Tewas Bencana Sumatera Jadi 1.006 Jiwa
66 Jenazah Dievakuasi dalam Sepekan, Korban Tewas Bencana Sumatera Jadi 1.006 Jiwa (Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan dalam penanganan bencana banjir di Sumatra Utara (Sumut), Sumatra Barat (Sumbar) dan Aceh. Dalam sepekan, tim gabungan mengevakuasi 66 jenazah dari lokasi bencana.

1. 66 Jenazah Dievakuasi

"Dalam satu minggu terakhir ditiga Provinsi korban meninggal dunia yang ditemukan oleh tim gabungan, yang dipimpin oleh Basarnas ini bertambah 66 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers melalui akun YouTube, @bnpb_indonesia, Minggu (14/12/2025).

Dari jumlah keseluruhan korban meninggal dunia yang ditemukan, 33 jenazah dievakuasi dari wilayah Aceh, 19 di Sumut, dan 14 di Sumbar. 

Dari grafik yang ditampilkan, jumlah korban tewas akibat musibah ini berjumlah 1.006 jiwa. Sementara data orang hilang sebanyak 217 jiwa.

Sementara itu, Abdul menyampaikan, jumlah pengungsi pada 7-8 desember mencapai satu juta jiwa. Namun kini, ratusan korban telah kembali.

"Saat ini total jumlah pengungsi menurun sebanyak 356.297 jiwa sehingga total jumlah pengungsi per 13 Desember 2025 sebanyak 654.642 jiwa. Dengan rincian Aceh 586.666 jiwa; Sumut 55.769 jiwa, dan Sumbar 12.207 jiwa," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
