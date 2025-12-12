Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Didampingi Mualem Tinjau Pengungsi di Aceh Tamiang, Disambut Salawat Badar

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |11:03 WIB
Prabowo Didampingi Mualem Tinjau Pengungsi di Aceh Tamiang, Disambut Salawat Badar
Presiden Prabowo Subianto didampingi Mualem tinjau pengungsi di Aceh Tamiang (Foto: Dok/Binti M)
ACEH TAMIANG — Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, pada Jumat (12/12/2025).

Presiden Prabowo, yang didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mendatangi posko pengungsian di kawasan Jembatan Aceh Tamiang.

Tiba dengan mengenakan pakaian safari berwarna cokelat dan topi biru, Presiden Prabowo langsung menyapa para pengungsi yang menunggu kehadirannya. Kehadiran Presiden di lokasi disambut hangat oleh masyarakat yang melantunkan salawat Badar.

“Sholaatullah Salaamullah, ‘Alaa Thoha Rasuulillah. Sholaatullah Salaamullah, ‘Alaa Yasin Habiibillah,” terdengar saat rombongan Presiden Prabowo menyapa masyarakat.

Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo yang didampingi Mualem tampak berjalan menyusuri tenda pengungsian serta berdialog singkat dengan warga.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Presiden Prabowo yang menunjukkan perhatian besar terhadap penanganan bencana di Sumatera, termasuk Aceh. Selain memantau langsung situasi di lapangan, Presiden Prabowo juga memastikan bantuan logistik dan penanganan darurat berjalan optimal untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.

Kehadiran Presiden di Aceh Tamiang kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat yang mengalami musibah serta memastikan langkah-langkah pemerintah pusat terkoordinasi dengan baik bersama pemerintah daerah.

(Arief Setyadi )

      

