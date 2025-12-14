Usai Tinjau Lokasi Bencana, Prabowo Kumpulkan Para Menteri di Hambalang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025). Para menteri dipanggil setelah Kepala Negara meninjau daerah terdampak bencana d Sumatera.

1. Prabowo Kumpulkan Para Menteri

"Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram

Menteri yang hadir di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Mentan Amran Sulaiman, serta Raja Juli.

Dalam pertemuan itu, secara garis besar Presiden Prabowo membahas soal penanganan bencana dan kesiapan menjelang libur akhir tahun 2025.

Terkait penanganan bencana, Presiden menginginkan 2 poin ini cepat diselesaikan. Keduanya adalah terkait hunian sementara serta penambahan alat berat.



"Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," katanya.