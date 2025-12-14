Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fadli Zon Resmikan Buku Penulisan Sejarah Ulang Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |19:48 WIB
Fadli Zon Resmikan Buku Penulisan Sejarah Ulang Indonesia
Fadli Zon Resmikan Buku Penulisan Sejarah Ulang Indonesia (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, meresmikan buku hasil penulisan sejarah ulang Indonesia, di Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Jakarta Selatan, Minggu (14/12/2025) siang. Buku penulisan sejarah ulang bertajuk "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Zaman."

1. Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

"Jadi memang (buku) ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan se-Indonesia. Yang tadi telah disebutkan, ada 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya," ungkap Fadli saat memberi sambutan dalam peluncuran buku.

Fadli mengaku belum pernah membaca buku ini. Ia mengungkapkan, penulisan sejarah ulang merupakan upaya Kemenbud memfasilitasi sejarawan dan penulis sejarah. 

"Kalau sejarawan tidak menulis sejarah, lantas bagaimana kita merawat memori kolektif bangsa kita?" ungkap Fadli.

Sedianya, proyek penulisan sejarah ulang ini digarap Direktorat Sejarah Kemenbud. Direktorat ini, kata dia, sempat hiatus sebelum Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia pun mengaku memperjuangkan keberadaan Direktorat Sejarah.

"Apa gunanya Direktorat Sejarah? Ya memfasilitasi sejarah. Kalau Direktorat Sejarah tugasnya tidak memfasilitasi sejarah, ya mendingan tidak perlu ada Direktorat Sejarah seperti beberapa tahun belakangan ini," kata Fadli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186041//menbud_fadli_zon_tinjau_renovasi_museum_provinsi_sulawesi_utara-D2bT_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Tinjau Renovasi Museum Provinsi Sulawesi Utara, Hadirkan Ruang Budaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3185964//asean_coci-y8ha_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Sambut Delegasi ASEAN Committee on Culture and Information
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185906//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_sayembara_masterplan_museum_majapahit-rFsm_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/391/3185618//kemenbud_gelar_konser_lmo-dNik_large.jpg
Kemenbud Gelar Light Ministry Orchestra, Tegaskan Dukungan bagi Ekosistem Musik Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement