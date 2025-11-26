Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Menbud Fadli Zon Dorong Fungsi BPK Wilayah XVII Jadi Ruang Berkumpul Komunitas Budaya

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:24 WIB
Menbud Fadli Zon Dorong Fungsi BPK Wilayah XVII Jadi Ruang Berkumpul Komunitas Budaya
Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah XVII. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

MANADO - Menteri Kebudayaan Fadli Zon melanjutkan kunjungan kerja ke Balai Pelestari Kebudayaan (BPK) Wilayah XVII. Dalam kunjungan tersebut, dia menegaskan pentingnya BPK tidak hanya berfungsi sebagai kantor administrasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang bersama bagi komunitas kebudayaan untuk berkumpul, berdiskusi, berkarya, dan mengembangkan agenda pemajuan budaya di kawasan Sulawesi Utara.

Dalam arahannya, Menbud Fadli Zon menyampaikan bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) memiliki peran strategis sebagai simpul yang dekat dengan masyarakat, komunitas, dan pelaku budaya. Karena itu, pemanfaatannya perlu diperluas tidak hanya sebagai kantor layanan, tetapi juga sebagai ruang interaksi budaya yang inklusif.

“Balai Pelestarian Kebudayaan harus terus terbuka dan menjadi ruang berkumpulnya komunitas budaya yang inklusif. Di sinilah inovasi, kolaborasi, dan gerakan kebudayaan bisa tumbuh,” ujarnya.

Menbud Fadli Zon menambahkan bahwa pembukaan ruang bagi komunitas di BPK XVII akan memperkuat ekosistem budaya daerah, mempercepat diseminasi program pemajuan kebudayaan, dan membuka peluang kolaborasi lintas sektor.

Dia juga mengapresiasi berbagai program yang selama ini telah dijalankan BPK Wilayah XVII, serta mendorong peningkatan kapasitas lembaga agar semakin dekat dengan masyarakat.

