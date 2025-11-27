Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa

MINAHASA — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon dalam rangkaian kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, melakukan peninjauan dan ziarah ke Makam Pahlawan Nasional Tuanku Imam Bonjol di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk kembali meneguhkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan merawat situs-situs sejarah yang menjadi saksi perjalanan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli menekankan bahwa makam Tuanku Imam Bonjol—pahlawan besar dari Perang Padri yang wafat dalam pengasingan pada tahun 1864, telah tercatat sebagai cagar budaya nasional yang harus dijaga bersama.

“Kita memiliki kewajiban untuk merawat makam-makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah mengorbankan jiwa raga demi bangsa ini,” ucapnya.

Imam Bonjol ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1837, kemudian mengasingkannya ke sejumlah wilayah terpencil di Nusantara. Hingga pada 6 November 1864, Imam Bonjol wafat saat berada dalam masa pengasingan di Minahasa, Sulawesi Utara. Tuanku Imam Bonjol kemudian dimakamkan di Desa Lota, Pineleng, Minahasa.

Makam Imam Bonjol dibangun dengan arsitektur Minangkabau, yang napak jelas pada atapnya berbentuk gonjong. Di dalam kompleks makam berukuran sekitar 6×10 meter itu hanya ada satu makam, yakni makam Tuanku Imam Bonjol.

Pada nisannya tercantum keterangan bahwa beliau meninggal ketika berada dalam pengasingan oleh pemerintah kolonial Belanda akibat perjuangannya menentang penjajahan demi kemerdekaan bangsa, negara, dan tanah air.