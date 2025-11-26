Advertisement
HOME NEWS NEWS

Menbud Fadli Zon Sambut Delegasi ASEAN Committee on Culture and Information

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |10:46 WIB
Menbud Fadli Zon Sambut Delegasi ASEAN Committee on Culture and Information
Menbud Fadli Zon menyambut para delegasi dari negara-negara ASEAN yang hadir dalam ASEAN Committee on Culture and Information. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyambut para delegasi dari negara-negara ASEAN yang hadir dalam 60th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information (ASEAN-COCI) di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

Perhelatan  yang berlangsung pada 24–28 November 2025 tersebut merupakan momentum strategis antar negara ASEAN dalam memperkuat kerja sama di bidang budaya, informasi, dan media.

ASEAN-COCI telah menjadi pilar penting dalam memperkuat konektivitas antar masyarakat di kawasan. Melalui berbagai platform, mulai dari forum, kunjungan studi, pertukaran budaya, produksi kolaboratif, hingga pengembangan kapasitas, ASEAN-COCI menyediakan wadah strategis bagi para seniman, pelajar, praktisi, dan pakar budaya untuk berbagai pengetahuan, kreativitas, dan inovasi.

Hal ini menjadi upaya kolektif untuk mendorong tujuan bersama dalam membangun Komunitas ASEAN yang kohesif dan inklusif.

Fadli Zon menegaskan kembali peran historis dan strategis ASEAN-COCI sejak didirikan pada 1978. “Lebih dari empat dekade telah berlalu, ASEAN-COCI telah berkembang menjadi salah satu pilar terpenting dalam memperkuat people-to-people connection, kolaborasi budaya, pertukaran informasi, dan berbagi identitas bersama ASEAN di tengah keberagaman masyarakat,” ujarnya.

      
