Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |21:59 WIB
Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit
Menbud Fadli Zon umumkan pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit. (Foto: dok Kemenbud)
JAKARTA – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar Taklimat Media Pengumuman Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit. 

Pemenang sayembara diumumkan langsung oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon di Aula Gedung Kementerian Kebudayaan. Masterplan ini akan menjadi desain rancang Museum Majapahit yang kelak akan menjadi pusat pengetahuan kebesaran Kerajaan Majapahit.

Fadli Zon menjelaskan latar belakang pendirian Museum Majapahit yang merupakan bagian dari komitmen Kementerian Kebudayaan untuk menguatkan pelindungan salah satu warisan budaya Indonesia tersebut. 

Ia juga menjelaskan perlu adanya perencanaan yang matang untuk menjadikan Museum Majapahit sebagai museum yang proporsional dan representatif, sehingga diselenggarakan sebuah sayembara untuk merancang desain atau masterplan Museum Majapahit.

“Aset-aset budaya Indonesia harus benar-benar dilindungi, dilestarikan, dimanfaatkan, dikembangkan, akhirnya kita putuskan untuk mendirikan Museum Majapahit yang merepresentasikan kebesaran Majapahit,” ujarnya.

      
