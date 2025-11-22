Menbud Fadli Zon Resmikan Gedung Koleksi Taman Purbakala Pugungraharjo

LAMPUNG TIMUR – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon meresmikan Gedung Koleksi Baru di Situs Taman Purbakala Pugungraharjo yang berlokasi di Desa Pugung Raharjo, Sekampung Udik, Lampung Timur.

Peresmian Gedung Koleksi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pelindungan dan penyajian artefak dari Situs Taman Purbakala Pugungraharjo, sebuah situs prasejarah penting yang menyimpan tinggalan budaya dari berbagai periode.

Dalam sambutannya, Fadli menegaskan bahwa keberadaan gedung koleksi baru ini merupakan fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pengetahuan mengenai sejarah panjang Lampung Timur dan warisan peradaban di wilayah selatan Sumatra, serta berkaitan juga dengan Indonesia sebagai negara megadiversity.

“Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekayaan budaya kita, yang saya sebut sebagai megadiversity. Dan kalau kita lihat rentang waktunya juga luar biasa, dari jutaan tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu, dan puluhan ribu tahun yang lalu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan kegiatan penataan lingkungan, ekskavasi arkeologi, serta revitalisasi gedung koleksi situs Taman Purbakala Pugungraharjo ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi upaya pelestarian bersama, terutama warisan budaya yang berada di Lampung Timur.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII Iskandar Mulia Siregar dalam laporannya menyampaikan bahwa revitalisasi Gedung Koleksi ini merupakan salah satu aspek pelindungan, pengembangan, serta pemanfaatan yang menjadi satu kesatuan penting dari upaya pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan amanat UU Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017.