Menbud Fadli Zon Tinjau Renovasi Museum Provinsi Sulawesi Utara, Hadirkan Ruang Budaya Hidup

MANADO - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melaksanakan kunjungan kerja ke Sulawesi Museum Provinsi Sulawesi Utara. Bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Yulius Selvanus beserta jajarannya, ia meninjau langsung proses revitalisasi museum yang berlokasi di Kota Manado tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, Fadli Zon menyampaikan apresiasi atas desain baru museum yang dinilai modern dan mulai mengintegrasikan teknologi imersif.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, agar museum di seluruh Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta bertransformasi menjadi ruang budaya yang hidup. “Museum bukan sekadar tempat menyimpan artefak, tetapi ruang pendidikan, ruang kreativitas, dan bagian penting dari ekonomi budaya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti best practice museum dunia seperti Louvre, MoMA, Smithsonian, dan British Museum yang mampu menarik jutaan pengunjung serta menghasilkan pendapatan besar tidak hanya dari tiket, tetapi juga dari merchandise, kafe, restoran, dan UMKM.

Berdasarkan standar internasional, 50 persen pendapatan museum berasal dari merchandise, menjadikan museum sebagai salah satu sektor wisata budaya yang potensial dikembangkan.