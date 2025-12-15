Akses Darat Terbatas, Bantuan Disalurkan Via Udara ke Wilayah Sumut

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025). Distribusi bantuan dikirim melalui jalur darat dan udara.

1. Distribusi via Udara

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan distribusi bantuan melalui jalur darat dipusatkan dari Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak.

"Melalui jalur darat, BNPB menyalurkan bantuan logistik dengan total berat 8.365 kilogram. Logistik tersebut mencakup kebutuhan dasar masyarakat, antara lain tenda keluarga, logistik pangan, air minum, perlengkapan tidur, serta peralatan pendukung lainnya," kata Abdul melalui keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (14/12/2025).

"Disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak seperti Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis; Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara; GOR Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah; Kota Sibolga," sambungnya.

Selain akses darat, BNPB melaksanakan operasi distribusi logistik melalui jalur udara dari Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII menuju sejumlah titik krusial di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Operasi udara ini dilaksanakan lantaran akses jalan darat masih sulit dilalui.