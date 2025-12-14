Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Daerah di Sumatera Masih Terisolasi Akibat Akses Darat Terputus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |23:09 WIB
6 Daerah di Sumatera Masih Terisolasi Akibat Akses Darat Terputus
6 Daerah di Sumatera Masih Terisolasi Akibat Akses Darat Terputus (Dok BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan 6 daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) hingga kini masih terisolasi akibat terputusnya akses darat imbas diterjang banjir. Untuk menjangkau daerah tersebut, penyaluran bantuan logistik dilakukan via udara.

1. Akses Darat Masih Terputus

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari merincikan untuk Provinsi Aceh masih ada tiga kabupaten yang terisolasi akibat akses jalur darat masih terbatas. 

"Kabupaten Bener Meriah itu ada empat kecamatan terdiri dari 15 desa. Kemudian Aceh Tengah ada 7 kecamatan dan beberapa desa. Kemudian Gayo Lues itu tiga kecamatan 27 desa," ujar Abdul dikutip melalui akin YouTube @bnpb_indonesia, Minggu (14/12/2025).

Ia menyampaikan terputusnya akses jalan banyak terjadi pada jalur penghubung lintas kabupaten serta akses antara pusat Kabupaten dengan kecamatan maupun desa di dalam wilayah kabupaten tersebut.

Meski begitu, distribusi logistik terus dioptimalkan via jalur udara agar kebutuhan warga terdampak bisa terpenuhi. 

"Untuk dukungan logistik ini terus dioptimalkan via jalur udara, tiap hari kami menerima informasi koordinat titik pengungsi di desa yang masih sulit akses daratnya ini," sambungnya.

Sementara di Sumut masih ada 21 desa di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara yang akses daratnya masih sulit dilalui. Pemerintah terus mengupayakan perbaikan jalan agar akses darat puluhan desa itu bisa kembali terbuka.

 

