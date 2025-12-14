Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |21:36 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang (Dok MNC Peduli)
A
A
A

ACEH TAMIANG - MNC Peduli menyalurkan paket bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan yang berjumlah 14 ton disalurkan langsung ke dusun-dusun yang terdampak banjir bandang yang berada di wilayah Desa Kampung Kota Kuala Simpang sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat pascabencana.

1. MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang

Paket bantuan yang dibagikan terdiri atas sembako, susu, dan sabun serta lainnya ini merupakan kebutuhan dasar warga dalam masa pemulihan. Penyaluran dilakukan secara bertahap kepada warga melalui posko-posko pengungsian yang masih minim pasokan bantuan agar bantuan dapat diterima secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan ini dilaksanakan MNC Peduli bersama Camat Kota Kuala Simpang, perangkat Desa Kampung Kota Kuala Simpang, serta didukung personel Brimob untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Bantuan diberikan secara langsung oleh Tim MNC Peduli yang datang lokasi.

MNC Peduli ikut berkontribusi dalam pemberian bantuan ini sebagai wujud komitmen MNC Group sebagai institusi  hadir dan bergerak bersama masyarakat dan berbagai pihak di masa sulit. Sinergi antara swasta, masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat keamanan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kembali kehidupan masyarakat Kota Kuala Simpang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640/sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632/mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530/mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188654/mnc_peduli-VFml_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188216/mnc_peduli-Cztm_large.jpg
Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement