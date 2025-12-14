MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG - MNC Peduli menyalurkan paket bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan yang berjumlah 14 ton disalurkan langsung ke dusun-dusun yang terdampak banjir bandang yang berada di wilayah Desa Kampung Kota Kuala Simpang sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat pascabencana.

Paket bantuan yang dibagikan terdiri atas sembako, susu, dan sabun serta lainnya ini merupakan kebutuhan dasar warga dalam masa pemulihan. Penyaluran dilakukan secara bertahap kepada warga melalui posko-posko pengungsian yang masih minim pasokan bantuan agar bantuan dapat diterima secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan ini dilaksanakan MNC Peduli bersama Camat Kota Kuala Simpang, perangkat Desa Kampung Kota Kuala Simpang, serta didukung personel Brimob untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Bantuan diberikan secara langsung oleh Tim MNC Peduli yang datang lokasi.

MNC Peduli ikut berkontribusi dalam pemberian bantuan ini sebagai wujud komitmen MNC Group sebagai institusi hadir dan bergerak bersama masyarakat dan berbagai pihak di masa sulit. Sinergi antara swasta, masyarakat, pemerintah setempat, dan aparat keamanan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kembali kehidupan masyarakat Kota Kuala Simpang.