MNC Peduli Raih Volunteer Award 2025 dari PMI Jakarta Pusat

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Pusat menggelar Volunteer of The Year 2025 dalam rangka memperingati Hari Relawan, di Gedung Kesenian Jakarta, Sabtu (13/12/2025) malam. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para relawan yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa dan menginspirasi melalui aksi-aksi kemanusiaan.

MNC Peduli mendapatkan penghargaan dalam kategori Creative Media Contributor Award sebagai relawan media dengan karya kreatif, inovatif, dan berdampak dalam publikasi PMI.

"Kenapa kita jatuhkan kepada MNC peduli, karena MNC peduli banyak membantu kita di setiap kegiatan-kegiatan PMI, setiap kegiatan sosial yang selalu disupport oleh MNC peduli," kata Ketua PMI Jakpus H. Asep Djuanda kepada wartawan.

Asep menyebut bahwa Volunteer of The Year 2025 merupakan kegiatan ketiga setelah tahun sebelumnya sukses diselenggarakan. Pada tahun ini pihaknya menambah kategori untuk volunteer.

"Bentuk penghargaan itu ya semacam Award yang diberikan kepada 8 penerima penghargaan tahun ini kita berikan 8, sedangkan tahun lalu 5," pungkasnya.

Sekedar informasi, MNC Peduli selama ini aktif mendukung berbagai program kemanusiaan PMI, termasuk donor darah, penanganan bencana, program pertolongan pertama, literasi media dan digital, serta kegiatan kemanusiaan lainnya.