Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MNC Peduli Raih Volunteer Award 2025 dari PMI Jakarta Pusat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |23:51 WIB
MNC Peduli Raih Volunteer Award 2025 dari PMI Jakarta Pusat
MNC Peduli Raih Volunteer Award 2025 dari PMI Jakarta Pusat
A
A
A

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Pusat menggelar Volunteer of The Year 2025 dalam rangka memperingati Hari Relawan, di Gedung Kesenian Jakarta, Sabtu (13/12/2025) malam. Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para relawan yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa dan menginspirasi melalui aksi-aksi kemanusiaan.

MNC Peduli mendapatkan penghargaan dalam kategori Creative Media Contributor Award sebagai relawan media dengan karya kreatif, inovatif, dan berdampak dalam publikasi PMI.

"Kenapa kita jatuhkan kepada MNC peduli, karena MNC peduli banyak membantu kita di setiap kegiatan-kegiatan PMI, setiap kegiatan sosial yang selalu disupport oleh MNC peduli," kata Ketua PMI Jakpus H. Asep Djuanda kepada wartawan.

Asep menyebut bahwa Volunteer of The Year 2025 merupakan kegiatan ketiga setelah tahun sebelumnya sukses diselenggarakan. Pada tahun ini pihaknya menambah kategori untuk volunteer.

"Bentuk penghargaan itu ya semacam Award yang diberikan kepada 8 penerima penghargaan tahun ini kita berikan 8, sedangkan tahun lalu 5," pungkasnya.

Sekedar informasi, MNC Peduli selama ini aktif mendukung berbagai program kemanusiaan PMI, termasuk donor darah, penanganan bencana, program pertolongan pertama, literasi media dan digital, serta kegiatan kemanusiaan lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PMI PMI Jakpus MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640//sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632//mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562//mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530//mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189419//mnc_insurance-kiG1_large.jpg
MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Korban Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188654//mnc_peduli-VFml_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement