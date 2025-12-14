Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terbitkan Buku Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon : Bukan untuk Kepentingan Politik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |22:02 WIB
Terbitkan Buku Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon : Bukan untuk Kepentingan Politik
Terbitkan Buku Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon : Bukan untuk Kepentingan Politik (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, telah meluncurkan buku proyek penulisan ulang sejarah. Ia menegaskan, buku bertajuk "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" tersebut bukanlah kepentingan politik.

1. Buku Penulisan Ulang Sejarah

"Saya yakin ini bukan untuk kepentingan politik. Ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk merawat memori kolektif bangsa," kata Fadli saat memberi sambutan di acara peluncuran buku di kantornya, Minggu (14/12/2025).

Namun, Fadli menilai, adanya perbedaan pendapat dalam proyek buku ini merupakan hal biasa. Menurutnya, perlu membaca isi buku lebih dulu sebelum memberi komentar.

"Dan saya kira justru kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi kita. Tinggal bagaimana kita lihat, lantas dibaca dulu baru kita berkomentar," tutur Fadli.

Sekedar informasi, buku ini terdiri dari 10 jilid. Adapun isi ke-10 jilid dalam buku penulisan sejarah ulang sebagai berikut:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189861//fadli_zon_resmikan_buku_penulisan_ulang_sejarah_indonesia-8Z5m_large.jpg
Fadli Zon Resmikan Buku Penulisan Sejarah Ulang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186041//menbud_fadli_zon_tinjau_renovasi_museum_provinsi_sulawesi_utara-D2bT_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Tinjau Renovasi Museum Provinsi Sulawesi Utara, Hadirkan Ruang Budaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3185964//asean_coci-y8ha_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Sambut Delegasi ASEAN Committee on Culture and Information
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185906//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_sayembara_masterplan_museum_majapahit-rFsm_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement