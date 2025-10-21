Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fadli Zon: Buku Penulisan Ulang Sejarah Nasional Diluncurkan 14 Desember

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |22:23 WIB
Fadli Zon: Buku Penulisan Ulang Sejarah Nasional Diluncurkan 14 Desember
Ketua Dewan GTK Fadli Zon (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan, bahwa buku penulisan ulang sejarah Republik Indonesia akan diluncurkan pada 14 Desember 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sejarah Nasional.

“Bertepatan dengan Hari Sejarah, ya. Tanggalnya sekitar 12 atau 14 Desember,” ujar Fadli di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Fadli menjelaskan, tanggal peluncuran tersebut dipilih atas masukan dari para sejarawan. Selain itu, waktu itu juga dinilai memiliki nilai simbolis karena bertepatan dengan dimulainya proses penulisan ulang sejarah nasional.

Sebelum peluncuran resmi, Fadli mengatakan akan diadakan beberapa sesi diskusi tambahan untuk mematangkan hasil penulisan dari para sejarawan yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Nanti sebelum kita launching atau meluncurkan, akan ada diskusi satu sampai dua kali lagi dengan para sejarawan lain. Proses penulisannya sendiri sudah selesai, sekarang masuk tahap penyuntingan,” jelasnya.

Menurut Fadli, penyusunan buku ini melibatkan sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia. Ia berharap karya tersebut menjadi acuan baru dalam memahami perjalanan sejarah bangsa secara lebih objektif dan komprehensif.

(Awaludin)

      
