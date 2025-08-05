Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kementerian Kebudayaan Gelar Diskusi Publik Draf Buku Sejarah Indonesia di Makassar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |07:39 WIB
Kementerian Kebudayaan Gelar Diskusi Publik Draf Buku Sejarah Indonesia di Makassar
Kementerian Kebudayaan gelar Diskusi Publik Draf Buku Sejarah Indonesia. (Foto: dok Kemenbud)
MAKASSAR - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia di Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, sebagai rangkaian diskusi publik yang telah digelar sejak Juli 2025 lalu.

Diskusi yang berlangsung di Ruang Ballroom Teater, Menara Pinisi UNM ini menjadi bagian dari upaya kolektif menghadirkan narasi sejarah kebangsaan yang lebih inklusif, reflektif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Diskusi publik kali ini merupakan forum diskusi keempat setelah sebelumnya diselenggarakan di Universitas Indonesia (25 Juli), Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin (28 Juli), dan Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat (31 Juli).

Forum ini menjadi wujud keterbukaan Kementerian Kebudayaan dalam menghimpun beragam masukan dari masyarakat akademik, profesional, komunitas budaya, hingga tokoh publik terhadap draf Buku Sejarah Indonesia yang tengah disusun.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah ini adalah respon atas kebutuhan strategis dalam memperbarui historiografi Indonesia dengan pendekatan akademis dan perspektif keindonesiaan.

“Dalam era keterbukaan dan demokrasi, Kementerian Kebudayaan berupaya menghadirkan narasi sejarah yang memuat kebaruan metodologis dan mampu menjawab tantangan disintegrasi sosial serta polarisasi politik yang melemahkan semangat kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Menbud Fadli menegaskan, buku sejarah ini ditulis oleh para sejarawan profesional yang ahli di bidangnya masing-masing.

      
