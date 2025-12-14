Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

‘Nabi Nuh’ dari Ghana Bangun Bahtera Raksasa, Sebut Banjir Besar Melanda Natal 2025

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |20:05 WIB
‘Nabi Nuh’ dari Ghana Bangun Bahtera Raksasa, Sebut Banjir Besar Melanda Natal 2025
Ebo Noah dan bahtera raksasa yang diduga dia bangun. (Foto: Oddity Central)
A
A
A

JAKARTA – Bagi sebagian besar umat Kristiani, tanggal 25 Desember adalah waktu perayaan Natal yang penuh sukacita. Namun, menurut seorang pria Ghana yang mengaku dirinya Nabi, tanggal tersebut menandai awal dari banjir tiga tahun yang akan menutupi Bumi dengan lautan tak berujung. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup, katanya, adalah dengan menaiki salah satu bahtera kayu yang telah dipilihkan Tuhan untuk ia bangun.

Ebo Noah, yang dikenal secara daring dengan banyak nama lain, termasuk Ebo Jesus dan Igbo Noah, adalah sosok kontroversial dan misterius yang mengklaim telah dipilih oleh Tuhan untuk mengambil alih peran Nabi Nuh dan sekali lagi menyelamatkan umat manusia serta semua spesies hewan dari banjir besar yang dikisahkan dalam Alkitab. Ia mengklaim banjir tersebut akan dimulai pada Natal tahun ini.

Dilansir Oddity Central, tidak banyak orang yang benar-benar tahu tentang “Nuh modern” ini, termasuk informasi dasar seperti nama asli dan lokasinya. Namun, ia telah mendapatkan banyak pengikut di media sosial. Klip dirinya mengenakan pakaian compang-camping dan membaca buku, atau memeriksa bahtera kayunya, telah beredar daring selama berbulan-bulan, tetapi minat orang-orang semakin meningkat menjelang Natal.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ghana Bahtera Nuh viral nabi nuh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/25/3189793//disney-oRVw_large.jpg
Thailand Ingin Ubah Wajah Pariwisata, Pilih Bangun Disneyland daripada Kasino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189808//lucia_ratu_persia_mahasiswa_pascasarjana_universitas_paramadina-TnPX_large.jpg
Instruksi "Viralkan Bencana" Memperkeruh Suasana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/65/3189776//mahasiswi_cantik-3QZA_large.jpg
Mahasiswa Cantik Wan Sabrina Mayzura dari Jurusan Teknik ITS Berhasil Wisuda di Usia Termuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/194/3189511//tren_rambut-TvSp_large.jpg
9 Foto Tren Rambut 2026, Cek Dulu  Ladies Sebelum ke Salon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189710//sejarah_oxford-zF15_large.jpg
Asal Usul Oxford, Kampus Tertua yang Jadi Tempat Mengajar Sri Mulyani Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189693//jokes-Czwv_large.jpg
Viral 3 Jokes Suami yang Disebelin Istri, Nomor 2 Bikin Malu di Depan Mbak Kasir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement