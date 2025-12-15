Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

80 Unit Hunian Sementara Disiapkan untuk Warga Terdampak Bencana di Padang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |05:19 WIB
80 Unit Hunian Sementara Disiapkan untuk Warga Terdampak Bencana di Padang
80 Unit Hunian Sementara Disiapkan untuk Warga Terdampak Bencana di Padang (Dok BNPB)
A
A
A

PADANG - Pemerintah terus mempercepat penanganan usai bencana banjir dengan menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak yang masih mengungsi di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ini agar pengungsi bisa menempati tempat tinggal yang aman, layak, dan sehat selama masa pemulihan usai bencana.

1. Hunian Sementara

"Penyediaan hunian sementara tersebut dilaksanakan melalui koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang, dengan dukungan lintas kementerian/lembaga terkait," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/12/2025).

Saat ini terdapat 80 huntara yang berlokasi di Kampung Nelayan, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Huntara ini diperuntukkan warga terdampak bencana dari empat kecamatan.

"Hunian sementara yang berada di Kampung Nelayan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ini memiliki 80 unit huntara dalam enam blok," kata Abdul. 

"Rincian pengungsi yang berasal dari Kecamatan Koto Tangah sebanyak 31 unit, Kecamatan Kuranji 11 unit, Kecamatan Pauh 36 unit dan Kecamatan Nanggalo 1 unit," tuturnya.

Ia menejelaskan, huntara disiapkan sebagai solusi sementara seiring dengan menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat bencana.

"Hunian sementara yang disiapkan dilengkapi fasilitas dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, serta sarana pendukung lainnya guna memenuhi kebutuhan dasar pengungsi," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189659/banjir_di_aceh-Zfgq_large.jpg
DPR Dorong Pemulihan Listrik di Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189652/jembatan-dTZM_large.jpg
BNPB Pastikan Jembatan Bailey di Bireuen Rampung Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189625/bnpb-9erH_large.jpg
BNPB Kebut Distribusi Logistik Bencana di Sumut, Infrastruktur Bertahap Dipulihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189567/pembangunan_jembatan_bailey_di_bireuen_aceh-kX7l_large.jpg
Progres Pembangunan Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera, Ada yang Sudah Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189532/pencarian_korban_di_agam-yrCe_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera, 995 Orang Meninggal dan 226 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/340/3189514/pengungsi_aceh_tamiang-sbNz_large.jpg
Warga Aceh Tamiang: Akses Terputus Sempat Hambat Bantuan, Kini Kondisi Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement