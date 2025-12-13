DPR Dorong Pemulihan Listrik di Aceh Pascabencana

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendorong upaya pemulihan pasokan listrik di Aceh pascabencana alam. Ia pun mengapresiasi petugas yang terus bekerja memulihkan jaringan kelistrikan di tiga provinsi terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Upaya pemulihan pasokan listrik di Aceh masih terus dilakukan, dan sebagian daerah telah kembali dialiri listrik. Namun, beberapa titik lainnya masih menunggu pemulihan penuh akibat keterbatasan akses dan kerusakan infrastruktur. Adapun proses pemulihan dilakukan secara bertahap seiring pekerjaan teknis yang terus berlangsung di lapangan.

“Teman-teman PLN yang sedang bekerja untuk melakukan pemulihan instalasi untuk pemenuhan kelistrikan di tiga provinsi tersebut, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Terus semangat, kita berjuang untuk rakyat,” katanya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Menurutnya, pekerjaan pemulihan listrik bukan semata-mata tugas teknis, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. “Saya yakin kepada teman-teman PLN, apa yang Anda lakukan itu untuk saudara kita, itu untuk bangsa kita, dan untuk bekal di akhirat belakang,” tuturnya.

Bambang juga menyoroti dedikasi para petugas yang rela meninggalkan keluarga demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. “Saya yakin teman-teman PLN terus bersemangat apa pun yang terjadi, meninggalkan keluarga, jadikan Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terang kembali,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )