BNPB Pastikan Jembatan Bailey di Bireuen Rampung Akhir Pekan Ini

ACEH BESAR – Sejumlah pengerjaan jembatan bailey yang dikerjakan pemerintah melalui BNPB bekerja sama dengan Satgas TNI untuk perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh mengalami perkembangan signifikan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengungkapkan Pos Pendamping Nasional mencatat ada tiga lokasi pemasangan jembatan bailey yang telah mengalami progres.

"Diharapkan, pemasangan jembatan dapat selesai pada akhir pekan ini sehingga akses jalan yang menghubungkan Bireuen dengan Lhokseumawe tersebut dapat dilalui oleh kendaraan roda empat," ujar Aam, sapaan Abdul Muhari, dikutip Sabtu (13/12/2025).

Sehingga, pemulihan akses transportasi akan memudahkan dan memaksimalkan pengiriman bantuan atau distribusi logistik peralatan ke wilayah Bireuen maupun Lhokseumawe, ataupun Bireuen dan Takengon, Aceh Tengah.

Ketiga jembatan yang terletak di Kabupaten Bireuen tersebut di antaranya Jembatan Teupin Reudeup, Kecamatan Peusangan Selatan, yang merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Bireuen dan Lhokseumawe. Jembatan ini memiliki panjang 30 meter yang saat ini progresnya mencapai 77 persen dari sebelumnya 53 persen.