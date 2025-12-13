Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Kebut Distribusi Logistik Bencana di Sumut, Infrastruktur Bertahap Dipulihkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |11:47 WIB
BNPB Kebut Distribusi Logistik Bencana di Sumut, Infrastruktur Bertahap Dipulihkan
BNPB kebut distribusi bantuan bencana Sumatera (Foto: Dok BNPB)
SILANGIT – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis perkembangan terbaru penanganan banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara hingga Jumat 12 Desember 2025. Data terkini, mencatat 343 jiwa meninggal dunia dan 98 jiwa hilang, sementara 53.523 warga mengungsi di 87 titik.

"Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah dengan titik pengungsian terbanyak, masing-masing 17 titik di Kecamatan Tukka dan 21 titik di Kecamatan Sitahuis," kata Aam, sapaan Abdul Muhari, Sabtu (13/12/2025).

Adapun pergerakan jumlah pengungsi terus terjadi, di mana Tapanuli Tengah mengalami penurunan 4.717 jiwa, sementara Kabupaten Langkat mencatat peningkatan 12.275 jiwa.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan di lapangan, Posko Logistik Silangit hari ini mengirimkan 8.788 kg logistik melalui jalur udara dan darat untuk memperkuat operasi tanggap darurat. Bantuan menjangkau wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, hingga Aceh, dengan komoditas berupa beras, gula, air mineral, makanan siap saji, kebutuhan sandang, serta perangkat komunikasi.

Dengan tambahan distribusi tersebut, total bantuan yang telah tersalurkan mencapai 7,296 ton, terdiri dari 0,736 ton melalui dua sortie udara dan 6,56 ton melalui lima sortie darat. Mayoritas bantuan berupa bahan pangan seperti mi instan, beras, dan biskuit, yang saat ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak di Tapanuli Tengah dan Barus.

      
