Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |18:40 WIB
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
Banjir parah menerjang Sumatera (Foto: Dok/ BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi salah satu bencana terburuk dalam satu dekade terakhir. Bencana yang melanda sejak akhir November hingga 11 Desember 2025, berdasar data BNPB tercatat 971 korban tewas dan 252 hilang.

Kemudian, lebih dari lima ribu luka-luka, hampir 900 ribu mengungsi, dan 3,3 juta jiwa terdampak. Sementara kerusakan mencakup 157,4 ribu rumah, ribuan fasilitas umum, serta ratusan jembatan, dengan potensi kerugian puluhan triliun rupiah. Kerusakan hutan dan degradasi DAS disebut memperburuk dampak bencana.

GREAT Institute melaporkan analisis big data percakapan warganet menunjukkan opini dan kritik terhadap lambannya dan kurang terkoordinasi dalam penanganan bencana. Mulai dari distribusi bantuan, ketidaksiapan infrastruktur evakuasi, dan pernyataan pejabat yang penuh denial, defensif, dan kurang peka. Namun, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana menuai apresiasi.

“Meskipun demikian, sebagian warganet mengapresiasi kunjungan Presiden ke lokasi terdampak, memang kecepatan respons awal menjadi sorotan utama dan mulai memengaruhi tingkat kepuasan publik,” ujar Kepala Desk Politik GREAT Institute, Hanief Adrian, dikutip Kamis (11/12/2025).

GREAT Institute menilai dinamika ini dapat berdampak politik dan menekankan perlunya langkah konkret. “Kami menyarankan Pemerintah mengesahkan Keppres pembentukan Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, selain untuk menangani dampak bencana, juga untuk memulihkan kepercayaan terhadap pemerintah yang sedang terkikis, sekaligus memperkuat rasa solidaritas di masyarakat untuk rekonstruksi dan rehabilitas jangka panjang,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189267/polri-DuNv_large.jpg
Tinjau Pengungsian di Aceh Tengah, Kapolri Dorong Perbaikan Akses hingga Distribusi Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189157/kapolri_tinjau_posko_pengungsian_bencana_alam_di_aceh_tamiang-lhGJ_large.jpg
Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189060/kemenhut-GaBQ_large.jpg
Kemenhut-Polda Lampung Bongkar Kronologi Gelondongan Kayu Terdampar, Berawal dari Kapal Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188985/seskab_teddy-84Hq_large.jpg
Seskab Teddy Sebut Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera, Pengamat: Momentum Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188601/bantuan_siap_disalurkan-4SeF_large.jpg
56 Ton Logistik Bantuan Sumsel Tiba di Silangit, Siap Disalurkan ke Daerah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188408/viral-CVUa_large.jpg
Misteri Kayu Gelondongan Mulai Terkuak, Pemerintah Temukan Kerusakan Lingkungan di Dua Hulu DAS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement