Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |10:43 WIB
Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana (Ist)
A
A
A

ACEH - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau posko pengungsian bencana alam di wilayah Aceh Tamiang. Sigit menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana. 

1. Tinjau Posko Pengungsian

Lokasi pengungsian di Jembatan Kuala Simpang ditempati sebanyak 240 orang. Masyarakat langsung menyambut antusias kehadiran Sigit dan rombongan. 

Sigit didampingi Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo. Kemudian, Dankor Brimob Polri Irjen Ramdani Hidayat, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah, dan Karomulmed Divisi Humas Polri Brigjen Ade Ary Syam Indradi turut mendampingi.

Dalam lokasi pengungsian tersebut, Polri telah menyediakan layanan, di antaranya dapur lapangan, dengan kapasitas 450 porsi untuk satu kali masak. Trauma healing, dengan melibatkan 12 orang anggota tim. 

Water treatment, yang dapat menghasilkan 16.000 liter air bersih/hari. Posko layanan kesehatan, yang melibatkan 31 tenaga kesehatan.

Sigit juga menyerahkan bantuan sebanyak enam truk untuk masyarakat yang terdampak bencana. Beberapa di antaranya chainsaw, peralatan untuk air bersih, sembako dan kebutuhan lainnya yang sangat diperlukan oleh warga. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189060/kemenhut-GaBQ_large.jpg
Kemenhut-Polda Lampung Bongkar Kronologi Gelondongan Kayu Terdampar, Berawal dari Kapal Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188985/seskab_teddy-84Hq_large.jpg
Seskab Teddy Sebut Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera, Pengamat: Momentum Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188601/bantuan_siap_disalurkan-4SeF_large.jpg
56 Ton Logistik Bantuan Sumsel Tiba di Silangit, Siap Disalurkan ke Daerah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188408/viral-CVUa_large.jpg
Misteri Kayu Gelondongan Mulai Terkuak, Pemerintah Temukan Kerusakan Lingkungan di Dua Hulu DAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188332/ferry_irwandi-GVwA_large.jpg
Ferry Irwandi: Pemerintah Hadir Lewat TNI–Polri, Buka Jalur hingga Kirim Bantuan ke Daerah Terisolasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187904/oso-NA4M_large.jpg
Banjir di Sumatera, OSO: Status Bencana Nasional Tidak Mudah karena Terkait Anggaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement