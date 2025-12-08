56 Ton Logistik Bantuan Sumsel Tiba di Silangit, Siap Disalurkan ke Daerah Bencana

JAKARTA - Pos Pendukung Logistik Nasional yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Sumatera kembali menerima dukungan dari komponen bangsa. Bantuan datang pemerintah dan masyarakat Sumatra Selatan.

1. Terima 56 Ton Bantuan

"Sebanyak 56 ton bantuan dikirim dari Palembang, melalui jalur darat menggunakan 13 truk dan 3 truk tronton, menempuh perjalanan panjang selama 4 hari 3 malam," ucap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/12/2025).

Berbagai barang kebutuhan disalurkan, mulai dari sembako, selimut, obat-obatan, alat kesehatan, beras, kantong jenazah, family kit, mie instan, gula, tepung, sarden, biskuit, kebutuhan bayi, kebutuhan perempuan dan ibu menyusui, susu bayi, susu UHT, matras, teh hingga makanan siap saji.

Setibanya di Pos Pendukung Logistik Nasional yang berada di kompleks Bandara Internasional Sisingamangaraja XII, bantuan tersebut langsung diserahterimakan kepada BNPB, yang diwakili oleh Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, Bambang Surya Putra.

Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST), seluruh bantuan segera dibongkar dan ditata di tenda logistik BNPB.

Selanjutnya, BNPB akan menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah-wilayah terdampak seperti Kabupaten Sibolga, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

"Distribusi dilakukan melalui jalur darat dan juga jalur udara menggunakan helikopter serta pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah yang sulit diakses akibat kondisi bencana," kata Abdul Muhari.