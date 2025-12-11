Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Pengungsian di Aceh Tengah, Kapolri Dorong Perbaikan Akses hingga Distribusi Bantuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |17:56 WIB
Tinjau Pengungsian di Aceh Tengah, Kapolri Dorong Perbaikan Akses hingga Distribusi Bantuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tinjau posko pengungsian banjir (Foto: Dok/Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau lokasi pengungsian korban bencana alam di Masjid Besar Al-Abrar, Takengon, Aceh Tengah. Dalam kunjungannya, Sigit menekankan percepatan perbaikan akses atau jalur darat serta pendistribusian bantuan untuk masyarakat terdampak.

Percepatan perbaikan akses dan distribusi bantuan, kata Sigit, merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah setempat serta penyerapan aspirasi dari masyarakat atau korban bencana alam.

“Untuk jangka pendek dibutuhkan alat angkut logistik. Berikutnya membangun jalur akses, baik itu jembatan maupun akses jalan yang terputus,” kata Sigit usai melakukan peninjauan, Kamis (11/12/2025).

Selain itu, Sigit menyebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi soal rumah atau hunian yang rusak parah akibat bencana tersebut. Menurutnya, hal itu sedang didata secara serius oleh pemerintah dan pihak terkait.

“Saat ini, tentunya sedang didata pemerintah gabungan antara kepolisian, TNI, BNPB untuk kemudian nanti mana yang masuk huntara, mana yang masuk hunian tetap. Dan tentunya kita semua akan terlibat di situ,” ujar Sigit.

