INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:08 WIB
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
Polri kerahkan personel ke daerah terdampak bencana Sumatera (Foto: Dok/Puteranegara Batubara)
JAKARTA - Polri mengerahkan 12.103 personel di tiga wilayah terdampak bencana alam, seperti Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Jajaran Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian, pertolongan, hingga menyalurkan distribusi untuk para korban.

Selain itu, dukungan BKO diberikan melalui 301 personel tambahan di Aceh, 263 di Sumut, dan 704 di Sumbar. Bantuan kemanusiaan dari Mabes Polri telah mencapai 159,35 ton, terdiri dari sembako, obat-obatan, perlengkapan sanitasi, kebutuhan bayi, pakaian layak, hingga kantong jenazah.

Bantuan Polda jajaran juga terus dikerahkan, termasuk beras 158 ton, air mineral 9.611 dus, pakaian 60.226 pcs, serta ribuan barang kebutuhan darurat lainnya. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A. Chaniago menyebut polisi memastikan proses distribusi dilakukan secepat mungkin.

"Seluruh bantuan kami gerakkan secara terkoordinasi agar tepat waktu dan tepat sasaran. Masyarakat tidak boleh menunggu terlalu lama dalam kondisi darurat seperti ini," kata Erdi, Rabu 10 Desember 2025.

Polri juga membuka 91 posko tanggap bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta menghadirkan 20 dapur lapangan yang setiap hari menyalurkan makanan siap saji bagi ribuan pengungsi.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
