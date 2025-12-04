Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi jajaran pimpinan dan komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

"Sebagaimana amanah dari UU, tentunya keterbukaan terkait informasi publik di mana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait keterbukaan informasi publik," kata Sigit usai menerima audiensi.

Sigit menegaskan Polri akan terus menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan untuk terus memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. "Sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan, sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait aturan keterbukaan informasi publik," ujar Sigit.

Sigit menyebut, segala saran maupun masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna mewujudkan institusi Korps Bhayangkara yang diinginkan khalayak luas.

"Yang jelas apa pun hasilnya, kami terus akan melakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan, dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengapresiasi jajaran KIP yang terus menjalin sinergisitas dengan Polri terkait keterbukaan informasi publik. Ia pun selalu terbuka akan saran dan masukan.

"Terima kasih kepada pimpinan KIP dan seluruh komisioner yang telah berkenan hadir. Berkenan meninjau institusi Polri sebagai salah satu institusi yang memang selama ini cukup menarik dan menjadi sorotan publik. Kami terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya," pungkasnya.

