HOME NEWS NASIONAL

Didapuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Hak dan Kesejahteraan Buruh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:16 WIB
Didapuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Hak dan Kesejahteraan Buruh
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
A
A
A

JAKARTA  - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didapuk sebagai Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

"Hari ini di acara Rapimnas saya ditunjuk sebagai Dewan Penasihat dari forum KSPSI," kata Sigit usai menghadiri Rapimnas KSPI.

Mantan Kapolda Banten ini menceritakan, sebelum menerima pengangkatan tersebut, dia mengajukan syarat penting. Yaitu tidak melanggar aturan maupun AD/ART dari KSPSI.

"Saya sampaikan syarat yang pertama saya tidak mau ada aturan yang dilanggar baik dari sisi regulasi umum selaku pejabat negara dan juga AD/ART perburuhan,’’ujarnya.

‘’Tadi beliau sampaikan tidak ada yang dilanggar, oleh karena itu, karena kecintaan saya kepada rekan-rekan buruh, saya menyatakan bersedia," lanjut Sigit.

Setelah menjadi dewan penasihat, Sigit menegaskan komitmennya sejak awal soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

"Dan tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib," tegas Sigit.

Sehingga, kata dia, pesan yang digelorakan elemen buruh selama ini, bisa tersampaikan dan kemudian tak terjadi distorsi iklim kenyamanan dunia usaha. Menurutnya, hal Itu terus-menerus akan dikawal dan didorong.

Sigit juga akan memperkuat Desk Ketenagakerjaan Polri untuk terus mengawal dan bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan terkait sengketa industrial yang biasanya terjadi antara buruh dan pengusaha.

 

