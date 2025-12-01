Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Patroli Udara Pantau Banjir Bandang di Sumut, Kapolri: Percepat Distribusi Bantuan ke Warga!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |12:38 WIB
Patroli Udara Pantau Banjir Bandang di Sumut, Kapolri: Percepat Distribusi Bantuan ke Warga!
SUMUT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit melakukan patroli udara dengan helikopter untuk memantau situasi bencana alam banjir terkini yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

Sigit meninjau beberapa wilayah Sumut yang masih terendam banjir. Karena itu, Sigit meminta untuk terus mempercepat pendistribusian bantuan ke warga yang terdampak bencana.

Mantan Kapolda Banten ini melanjutkan, setelah mendampingi peninjauan Presiden Prabowo Subianto ke korban bencana, ada sejumlah instruksi yang disampaikan oleh orang nomor satu Indonesia ke seluruh jajarannya. Di antaranya untuk segera dilakukan perbaikan jalur terputus akibat bencana alam.

"Ada beberapa hal menjadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus tadi arahan beliau untuk segera dilakukan perbaikan," ujar Sigit.

Presiden juga meminta agar memenuhi kebutuhan dasar warga. Serta, hal yang diperlukan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti Bahan Bakar Bersubsidi (BBM).

"Intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam betul-betul dimaksimalkan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.

Sigit menyebut, instruksi Presiden juga telah disampaikan ke seluruh instansi terkait, kementerian, lembaga, TNI, Polri dan forkopimda. Dalam menangani bencana alam memang diperlukan sinergisitas seluruh pihak.

 

Halaman:
1 2
      
