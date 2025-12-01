Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tekankan Sinergisitas Tangani Bencana di Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |11:06 WIB
Kapolri Tekankan Sinergisitas Tangani Bencana di Sumatera
Kapolri Tekankan Sinergisitas Tangani Bencana di Sumatera (Dok)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Sumut terkait penanganan bencana alam. Kapolri menekankan pentingnya sinergisitas antar-pihak dalam menanggulangi kejadian di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

1. Tekankan Singergisitas 

Dalam pertemuan tersebut, Sigit menekankan seluruh pihak harus turun tangan membantu penanganan bencana.

“Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Sigit dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Beberapa keputusan strategis pun diambil, di antaranya mobilisasi logistik via udara dan darat, penyiapan posko penyelamatan dan pelayanan darurat, serta pendirian dapur lapangan dan layanan medis. 

Selain itu, sistem rayonisasi kembali diaktifkan untuk memastikan kesiapan personel di seluruh wilayah.

“Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujar Sigit. 

Polda jajaran diperintahkan mendirikan posko gabungan di tiap kabupaten terdampak, memastikan jalur komunikasi aktif, dan mendata wilayah yang masih terisolasi.

Koordinasi antara Polri, TNI, BPBD, dan Pemerintah Daerah terus dijalin, termasuk pelaksanaan airdrop logistik ke wilayah sulit dijangkau serta pemulihan fasilitas komunikasi, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.

 

1 2
      
