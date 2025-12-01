Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tanggap Darurat Bencana Sumatera, Pemerintah Mulai Rancang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |06:33 WIB
Tanggap Darurat Bencana Sumatera, Pemerintah Mulai Rancang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tanggap Darurat Bencana Sumatera, Pemerintah Mulai Rancang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Dok BPBD Agam)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan kesiapsiagaan pemerintah dalam tanggap darurat penanganan banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

1. Mulai Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pratikno juga mengatakan pemerintah saat ini mulai merancang skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Minggu (30/11/2025). 

“Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat bersamaan, kita juga mulai merancang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penyiapan hunian sementara, serta penyiapan hunian tetap,” ujarnya. 

Pratikno mengatakan, pemerintah menargetkan tanggap darurat bisa segera selesai, kemudian masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu secepat-cepatnya. 

"Agar masyarakat segera pulih dan beraktivitas seperti biasa. Agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan,” tuturnya.

Pratikno mengakui, pemerintah menemukan sejumlah masalah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan, pemerintah akan terus berupaya mengerahkan kekuatan untuk membantu para korban terdampak. 

“Banyak sekali kendala yang kita hadapi. Misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tetapi akan terus-menerus kita upayakan,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186871/helikopter-8xsR_large.jpg
Kisah Pilot Helikopter Tembus Desa Terisolasi di Sumut demi Kirim Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186870/titiek_soeharto-8TkU_large.jpg
Banjir Aceh, Titiek Soeharto Harap Ada Perhatian Khusus untuk Korban Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186866/banjir_dan_longsor-Hc1l_large.jpg
Update Korban Bencana di Aceh, Sumut, Sumbar: 316 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186858/kepala_bnpb_suharyanto-FSoT_large.jpg
Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Ini Penjelasan BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186851/korban_bencana-S87R_large.jpg
5 Hari Jaringan Putus, Korban Bencana Sumatera Kini Bisa Komunikasi Usai Polri Kirim Starlink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186826/banjir_dan_longsor_di_padangsidempuan-drkl_large.jpg
Pakar: Banjir Sumatera Bukan Bencana Nasional, tapi Penanganannya Bertaraf Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement