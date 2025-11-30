Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Putin Sampaikan Belasungkawa ke Prabowo atas Bencana di Sumatera

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |22:47 WIB
Putin Sampaikan Belasungkawa ke Prabowo atas Bencana di Sumatera
Presiden Rusia Vladimir Putin (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera. Ucapan duka itu disampaikan melalui sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Yang Terhormat Bapak Presiden, terimalah ucapan belasungkawa yang mendalam terkait jatuhnya banyak korban jiwa serta kerusakan berskala besar akibat banjir di bagian utara Pulau Sumatra,” kata Putin, dikutip dari akun Instagram @rusemb_indonesia, Minggu (30/11/2025).

Putin berharap para korban terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa.

“Rusia turut berduka cita bersama mereka yang kehilangan keluarga dan kerabat dalam musibah alam ini,” ujarnya.

“Serta berharap daerah-daerah yang terdampak dapat secepatnya pulih kembali pada kehidupan normal, aman, dan sejahtera,” sambungnya.

 

