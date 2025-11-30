Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Tito Soroti Kerusakan Parah Jembatan di Aceh: Logistik Jadi Prioritas Utama

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |21:49 WIB
Mendagri Tito Soroti Kerusakan Parah Jembatan di Aceh: Logistik Jadi Prioritas Utama
Mendagri Tito Karnavian (foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, hingga Banda Aceh selama dua hari, Sabtu (29/11/2025) dan Minggu (30/11/2025). 

Tito menerima laporan bahwa banyak jembatan di berbagai titik terputus akibat banjir, sehingga memutus akses utama masyarakat dan menghambat distribusi kebutuhan dasar.

Tito menegaskan, bahwa pembangunan jembatan sementara atau jembatan darurat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.

Ia juga mengungkapkan, bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menginstruksikan jajaran TNI untuk segera melakukan pendataan kerusakan dan menyiapkan jembatan darurat di titik-titik akses yang terputus. Langkah tersebut dinilai mendesak agar mobilitas warga, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan.

“Kalau jembatannya belum lancar, kita harus menomorsatukan dulu logistik,” ujar Tito saat meninjau kondisi di Lhokseumawe, Minggu (30/11/2025).

 

Telusuri berita news lainnya
