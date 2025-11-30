Seskab Teddy: 28 Helikopter Diterjunkan untuk Evakuasi dan Distribusi Bantuan Bencana Sumatera

JAKARTA – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pemerintah hingga hari ini telah mengirimkan 28 helikopter ke lokasi bencana di Sumatera.

“Sampai hari ini, 30 November 2025, pemerintah telah mengirimkan 28 helikopter ke lokasi bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” kata Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Minggu (30/11/2025).

Teddy menerangkan, bahwa helikopter tersebut merupakan gabungan dari berbagai instansi untuk menyalurkan bantuan dan mengevakuasi korban bencana.

“28 helikopter gabungan ini berasal dari TNI Angkatan Udara, Darat, dan Laut, kepolisian, BNPB, dan Basarnas yang dikerahkan pemerintah untuk melakukan distribusi bantuan dan evakuasi korban bencana,” ujarnya.