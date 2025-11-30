Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir dan Longsor Akibat Siklon Ditwah Tewaskan 159 Orang di Sri Lanka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |16:09 WIB
Banjir dan Longsor Akibat Siklon Ditwah Tewaskan 159 Orang di Sri Lanka
Banjir dan longsor Sri Lanka telah menewaskan 159 orang.
A
A
A

JAKARTA – Korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Sri Lanka meningkat menjadi 159 orang, dengan lebih dari 200 orang dilaporkan hilang. Negara Asia Selatan itu tengah bergulat dengan salah satu bencana cuaca terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Lebih dari 20.000 rumah hancur, menyebabkan 108.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara yang dikelola pemerintah, menurut laporan Pusat Penanggulangan Bencana yang dilansir BBC.

Para pejabat mengatakan sekitar sepertiga wilayah negara itu tanpa listrik maupun air bersih ketika status darurat diumumkan, menyusul terjangan Siklon Ditwah.

 

Halaman:
1 2 3
      
