Viral Warga Sibolga Jarah Minimarket, Ini Penjelasan Kepala BNPB

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memberikan penjelasan terkait beredarnya video viral yang menampilkan warga Sibolga diduga melakukan penjarahan di sebuah minimarket untuk mengambil makanan.

“Kemarin sore sempat viral di Kota Sibolga adanya upaya mengambil logistik. Kami sudah mengecek ke personel yang bisa masuk ke sana, dan memang warga mengambil bahan makanan,” kata Suharyanto saat konferensi pers bersama Menko PMK, Minggu (30/11/2025).

“Namun tidak bersifat menjarah, tidak merusak, memecahkan kaca, dan sebagainya,” sambungnya.

Menurut Suharyanto, warga melakukan tindakan tersebut karena khawatir pasokan makanan semakin menipis akibat wilayah yang masih terisolasi.

“Mereka mengambil bahan makanan, mungkin karena takut dan khawatir kondisi tertutup serta bahan makanan terbatas. Itu yang sebagian viral di media sosial,” ujarnya.