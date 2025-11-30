Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Aceh, Titiek Soeharto Harap Ada Perhatian Khusus untuk Korban Anak

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |15:45 WIB
Banjir Aceh, Titiek Soeharto Harap Ada Perhatian Khusus untuk Korban Anak
Banjir Aceh, Titiek Soeharto Harap Ada Perhatian Khusus untuk Korban Anak (Ist)
JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, mengingatkan agar diberikan pendampingan secara khusus untuk anak-anak yang terdampak banjir bandang, di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

1. Perhatian Khusus untuk Korban Anak

Hal ini disampaikan Titiek saat meninjau warga terdampak banjir bandang di Pidie Jaya, Aceh pada Sabtu (29/11/2025). Titiek didampingi putranya Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo.

"Bagi korban anak-anak juga harus diperhatikan secara khusus, kerahkan tim trauma healing ke tempat-tempat pengungsian," kata Titiek.

Ketua Komisi IV DPR RI itu juga memastikan kebutuhan dasar terpenuhi untuk warga yang mengungsi, terutama penyaluran logistik seperti makanan, kebutuhan pribadi dan obat-obatan.

"Kami di DPR RI akan memantau terus penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak banjir bandang di Aceh," ujarnya.

Titiek bersama Didit juga turut berbincang dengan warga korban bencana yang mengungsi di Pengungsian Meunasah serta Gedung Tgk Chik Pante Geulima, Aceh. 

Dia juga terlihat menggenggam erat tangan warga yang meminta bantuan karena rumahnya habis tersapu air bah. Namun, Titiek menguatkan para pengungsi untuk sabar menghadapi cobaan ini.

"Sabar ya, Insya Allah kami akan bantu," tuturnya kepada para pengungsi.

 

