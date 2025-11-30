Banjir Sumatera, Pasukan Elite TNI AL Dikerahkan Evakuasi Warga yang Terjebak di Atap Rumah

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa Korps Marinir dikerahkan untuk membantu penanganan banjir di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.

Menggunakan perahu karet, prajurit TNI AL mengevakuasi warga yang terjebak di atas rumah akibat banjir besar.

“Ya, jadi saat ini dari TNI, terutama Angkatan Laut, mengirimkan Marinir dengan perahu karetnya. Mereka sudah bergerak menolong warga yang masih terperangkap di atap-atap rumah karena banjir cukup deras dan cukup dalam,” kata Ali di Kolinlamil, Jakarta Utara, Minggu (30/11/2025).

Ali menjelaskan, bahwa wilayah yang paling parah terdampak berada di Sibolga dan Nias. Sejumlah akses darat terputus akibat banjir bandang dan longsor.

“Yang cukup parah itu di Aceh, kemudian di Sibolga. Kemudian ada juga di Nias. Di Nias ini jalur terputus sehingga logistik tidak bisa sampai,” ucapnya.