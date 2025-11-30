Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Sumatera, Pasukan Elite TNI AL Dikerahkan Evakuasi Warga yang Terjebak di Atap Rumah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |15:28 WIB
Banjir Sumatera, Pasukan Elite TNI AL Dikerahkan Evakuasi Warga yang Terjebak di Atap Rumah
Pasukan elite TNI AL dikerahkan evakuasi korban banjir Sumatera (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa Korps Marinir dikerahkan untuk membantu penanganan banjir di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. 

Menggunakan perahu karet, prajurit TNI AL mengevakuasi warga yang terjebak di atas rumah akibat banjir besar.

“Ya, jadi saat ini dari TNI, terutama Angkatan Laut, mengirimkan Marinir dengan perahu karetnya. Mereka sudah bergerak menolong warga yang masih terperangkap di atap-atap rumah karena banjir cukup deras dan cukup dalam,” kata Ali di Kolinlamil, Jakarta Utara, Minggu (30/11/2025).

Ali menjelaskan, bahwa wilayah yang paling parah terdampak berada di Sibolga dan Nias. Sejumlah akses darat terputus akibat banjir bandang dan longsor.

“Yang cukup parah itu di Aceh, kemudian di Sibolga. Kemudian ada juga di Nias. Di Nias ini jalur terputus sehingga logistik tidak bisa sampai,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI AL banjir Banjir Sumatera
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186866//banjir_dan_longsor-Hc1l_large.jpg
Update Korban Bencana di Aceh, Sumut, Sumbar: 316 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186858//kepala_bnpb_suharyanto-FSoT_large.jpg
Banjir Sumatera Tidak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional, Ini Penjelasan BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853//ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186851//korban_bencana-S87R_large.jpg
5 Hari Jaringan Putus, Korban Bencana Sumatera Kini Bisa Komunikasi Usai Polri Kirim Starlink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/25/3186846//viral-KfyY_large.jpg
Viral! Penampakan Air Terjun Lembah Anai Usai Banjir Bandang Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186844//tni_al_kerahkan_kri_bawa_bantuan_kemanusiaan_ke_korban_bencana_di_sumatera-LYzG_large.jpg
Bantu Korban Bencana di Sumatera, TNI AL Kerahkan 5 KRI Bawa Bantuan Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement