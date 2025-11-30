Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Akses Darat Terputus, Polri Airdrop Bantuan ke Tiga Wilayah Terisolasi di Tapanuli

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |17:07 WIB
Akses Darat Terputus, Polri Airdrop Bantuan ke Tiga Wilayah Terisolasi di Tapanuli
Polri Airdrop Bantuan ke Tiga Wilayah Terisolasi di Tapanuli (foto: dok ist)
JAKARTA – Polri mendistribusikan bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter ke wilayah bencana di Sumatera Utara (Sumut), Minggu (30/11/2025).

Bantuan dijatuhkan di tiga lokasi yang masih terisolasi akibat banjir, yakni Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Upaya ini merupakan lanjutan dari operasi pendorongan bantuan logistik yang dilakukan Mabes Polri sehari sebelumnya, pada 29 November 2025, dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe.

Pada kesempatan itu, Polri mengerahkan kekuatan udara dan logistik untuk membantu wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fasilitas udara dimaksimalkan guna memastikan percepatan distribusi ke daerah yang sulit dijangkau.

 

