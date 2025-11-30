Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tegaskan Personel dan Logistik Dikerahkan ke Lokasi Terisolir Bencana di Sumatera

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |21:19 WIB
Kapolri Tegaskan Personel dan Logistik Dikerahkan ke Lokasi Terisolir Bencana di Sumatera
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, komitmen Polri dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Sigit menyampaikan bahwa Korps Bhayangkara telah bergerak cepat mengerahkan berbagai kekuatan mulai dari personel, sarana-prasarana, hingga armada udara dan laut untuk membantu masyarakat terdampak.

“Jajaran Polri sesuai arahan Presiden menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan,” kata Sigit dalam jumpa pers usai rapat koordinasi penanganan bencana di Medan, Sumut, Minggu (30/11/2025) malam.

Ia memastikan personel Polri telah masuk ke sejumlah titik terdampak, terutama wilayah yang mengalami kerusakan paling parah atau yang sempat terisolasi akibat bencana.

“Mulai dari turunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian kita menurunkan sarpras, baik pesawat, helikopter, kapal untuk kirimkan logistik yang diperlukan masyarakat, terutama di wilayah yang jalurnya terputus dan tidak bisa dimasuki. Maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara,” ujar Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
