Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri LH Akan Panggil 8 Korporasi Buntut Bencana Sumatera: Kami Evaluasi Total Semua Izin

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |22:58 WIB
Menteri LH Akan Panggil 8 Korporasi Buntut Bencana Sumatera: Kami Evaluasi Total Semua Izin
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengaku akan memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di hulu DAS Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Ia pun berencana mengevaluasi total izin lingkungan.

“Jadi hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit. Kita sudah bisa melihat semuanya. Secara logis, kita bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras,” terang Faisol saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Faisol mengatakan akan meminta penjelasan mengenai aktivitas dan dampak lingkungan pada delapan perusahaan yang dipanggil nanti. Bahkan, ia telah menyiapkan citra satelit resolusi tinggi untuk mencari penyebab banjir bandang di sana.

“Kemudian kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Jadi kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. Artinya, semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya. Kalau tidak di atas itu, kami akan segera merevisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan,” tegas Faisol.

“Juga berdasarkan hasil verifikasi awal, seandainya hari Minggu sudah ada data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya, karena ini memang sudah terjadi bencana,” tambah Faisol.

Baginya, harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa banjir bandang yang merenggut banyak korban ini. Faisol menyesali dan merasa salah karena tidak memberi informasi lebih dini pada masyarakat terkait insiden ini.

“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim. Kalau tidak ada perubahan iklim, mungkin ini tidak akan terjadi,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187174/mendagri-tjLY_large.jpg
Korban Bencana Sumatera Menjarah, Mendagri: Mereka Lapar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187107/menteri_lingkungan_hidup-AQ6J_large.jpg
Bencana di Sumut, Menteri LH Deteksi 8 Perusahaan Aktivitas Tambang-Sawit di Hulu DAS Batang Toru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187078/bencana_di_agam_sumbar-fHlL_large.jpg
Ketua DPD Minta Banjir di Sumatera Dipertimbangkan sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186949/operasi_modifikasi_cuaca-uPc0_large.jpg
Modifikasi Cuaca Digelar 24 Jam Tekan Potensi Curah Hujan Tinggi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186940/bencana_di_sumatera-dElD_large.jpg
Update Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar: 442 Orang Meninggal Dunia dan 402 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186756/mbg-d5vn_large.jpg
SPPG Aceh Distribusikan Ratusan Ribu Paket MBG untuk Korban Bencana Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement