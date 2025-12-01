Menteri LH Akan Panggil 8 Korporasi Buntut Bencana Sumatera: Kami Evaluasi Total Semua Izin

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengaku akan memanggil delapan korporasi yang beraktivitas di hulu DAS Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Ia pun berencana mengevaluasi total izin lingkungan.

“Jadi hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit yang berdasarkan kajian citra satelit. Kita sudah bisa melihat semuanya. Secara logis, kita bisa memproyeksikan apa yang terjadi dengan kondisi itu pada saat hujan deras,” terang Faisol saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Faisol mengatakan akan meminta penjelasan mengenai aktivitas dan dampak lingkungan pada delapan perusahaan yang dipanggil nanti. Bahkan, ia telah menyiapkan citra satelit resolusi tinggi untuk mencari penyebab banjir bandang di sana.

“Kemudian kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Jadi kita akan menggunakan kondisi siklon tropis ini sebagai baseline dari curah hujan. Artinya, semua kajian lingkungan harus di atas itu kemampuannya. Kalau tidak di atas itu, kami akan segera merevisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan,” tegas Faisol.

“Juga berdasarkan hasil verifikasi awal, seandainya hari Minggu sudah ada data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya, karena ini memang sudah terjadi bencana,” tambah Faisol.

Baginya, harus ada pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa banjir bandang yang merenggut banyak korban ini. Faisol menyesali dan merasa salah karena tidak memberi informasi lebih dini pada masyarakat terkait insiden ini.

“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi akibat perubahan iklim. Kalau tidak ada perubahan iklim, mungkin ini tidak akan terjadi,” tuturnya.

(Arief Setyadi )